Los conductores españoles perdieron el año pasado una media de 18 horas al día de media en atascos de tráfico. Una cifra que se eleva hasta las 28 horas si nos referimos a la ciudad de Barcelona. Un total de 1.680 minutos que podrían dedicarse a actividades mucho más productivas que mirar el gesto enfadado del conductor del coche de al lado, comprobar por enésima vez la hora para confirmar que llegas tarde o imaginar trayectos alternativos con los que eludir el embotellamiento, aun a sabiendas de que no existen. La densidad del tráfico en las grandes ciudades y los problemas que genera (ambientales, económicos, de salud) es uno de los grandes retos del futuro. Pero nadie, hasta ahora, parece haber encontrado la tecla exacta que consiga solventarlos. Y no será por falta de proyectos: desde elevar la bicicleta a los altares de la esencialidad, hasta inundar las calles de coches eléctricos, pasando por todo tipo de vehículos robóticos; cientos de ingenieros, urbanistas e informáticos han hecho del objetivo de acabar con el viejo (y por ahora insustituible) motor de explosión su máxima prioridad.

El objetivo de Jerry Sanders es el mismo. Y, aunque coincide en el diagnóstico del mal (mantener estos volúmenes de tráfico es insostenible para la salud humana y del planeta), no comparte el optimismo de quienes creen que el coche eléctrico, por muy sofisticado que sea, resultará la panacea. “un coche computerizado atascado en un embotellamiento es exactamente igual que cualquier otro coche”. El argumento es inapelable. La solución que propone Sanders es un modelo de transporte público que no ocupe espacio en las calles, económico, rápido y no contaminante. Ese medio de transporte tiene nombre: skyTran.

Auspiciado por la NASA, skyTran consiste en una red de tránsito compuesta por raíles elevados por la que circularán cápsulas con capacidad para dos personas a más de 200 kilómetros por hora. Entre las grandes ventajas que enumeran sus impulsores están la seguridad, el bajo coste energético, la flexibilidad y la escalabilidad: afirman que puede crecer tanto como sea necesario de un modo orgánico. Sanders verá muy pronto si sus teorías son ciertas, porque habrá un prototipo de skyTran funcionando en Tel Aviv probablemente este mismo año. La batalla por dominar el transporte del futuro ha comenzado y él tiene claro que van a ganarla porque “el tema no es si el conductor está más o menos cómodo en su coche; es el tiempo que pasa en un atasco”.

Texto: José L. Álvarez Cedena

