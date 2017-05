La universidad sin profesores ni exámenes donde estudian los futuros genios de la programación

NICOLAS SADIRAC

02:58

Casi todos los alumnos, después de un año, consiguen un contrato en una empresa. Alrededor del ochenta por ciento.



No hay exámenes ni un programa. Pero pueden suspender un proyecto si intentan hacer algo y al final no lo logran. Casi siempre lo dejarán y empezarán otra cosa.



No les damos un título ni un diploma, porque no estamos de acuerdo con lo que implican los títulos. Nuestro objetivo no es hacer que todos los alumnos salgan iguales. Cada alumno es diferente. En Francia, un título significa “tú eres capaz de hacer esto”.



La manera en la que se aprende informática viene de una costumbre humana. La informática está mucho más próxima al arte que a la ciencia. Y yo creo que un gran error que cometen casi todas las universidades es que intentan enseñar informática como si fuera una ciencia.