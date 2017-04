Refunite: la tecnología que reagrupa a las familias de refugiados

DAVID MIKKELSEN

Me llamo David y soy el cofundador de REFUNITE, una fundación que creé con mi hermano hace ya casi nueve años. Nos dedicamos a buscar familias. Ayudamos a gente que se ha separado de sus seres queridos para que vuelvan a estar juntos.



MUJER: Me llamo Solange, Butsuha Solange. Soy del Congo. Mi marido fue asesinado. Perdí a mis hijos, no sé nada de ellos.



HOMBRE: En 2003, la guerra civil llegó a nuestra aldea. Mataron a mi madre, a la mujer que me trajo al mundo. Tuve mucho miedo, por eso me llevé a mis hermanos.